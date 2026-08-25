Viajar de Bucaramanga a Santa Marta tendrá más opciones: Wingo amplía operación

Santander

Los santandereanos tendrán más alternativas para viajar directamente a Santa Marta. Wingo anunció el fortalecimiento de esta ruta desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, con un incremento de frecuencias y 7.812 sillas adicionales.

La ampliación comenzó a operar desde el pasado 19 de agosto. Hasta ahora, la compañía tenía vuelos entre Bucaramanga y Santa Marta los viernes y domingos, pero la ruta pasará a contar normalmente con tres frecuencias semanales.

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Además, durante algunas semanas de alta demanda, la aerolínea podrá operar hasta cuatro vuelos, incorporando frecuencias adicionales los lunes y/o miércoles, dependiendo de la temporada.

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Según Wingo, la decisión responde al buen comportamiento que ha registrado esta conexión y al interés de los pasajeros santandereanos por contar con más alternativas directas hacia destinos del Caribe colombiano.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destacó que Bucaramanga viene ganando importancia dentro de la red nacional de la compañía y señaló que el objetivo es seguir ampliando las posibilidades de viaje para los habitantes de Santander.

Durante lo corrido de 2026, Wingo asegura haber transportado más de 103.000 pasajeros en las diferentes rutas que opera desde Bucaramanga.

Actualmente, Wingo conecta directamente a Bucaramanga con seis destinos: Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Aruba.

La conexión internacional con Aruba funciona de manera estacional y regresará para la temporada de final de año. Los vuelos están programados entre el 12 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027.

Con esta ampliación, la aerolínea busca fortalecer su operación desde Santander y ofrecer más alternativas sin escalas hacia ciudades principales, destinos de playa y una opción internacional en el Caribe.

Los tiquetes para estas rutas ya pueden consultarse y adquirirse directamente a través de los canales oficiales de Wingo.