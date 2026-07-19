Domiciliario de 25 años fue asesinado a disparos en Piedecuesta

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Un nuevo hecho de violencia se registró durante la tarde del sábado 18 de julio en el sector de Cabecera del Llano, en Piedecuesta, donde un joven domiciliario perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Carlos Yesid Carreño Páez, de 25 años, quien se desempeñaba como domiciliario y contaba con estudios de bachillerato.

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Según la información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, hacia las 5:50 de la tarde las autoridades recibieron el reporte de varias detonaciones en inmediaciones de un parqueadero ubicado sobre la carrera 15.

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Cuando las unidades policiales llegaron al lugar encontraron a varias personas reunidas, quienes informaron que el joven ya había sido trasladado de urgencia a la Clínica de Piedecuesta tras resultar herido por varios disparos.

Pese a los esfuerzos realizados, desde el centro asistencial se confirmó posteriormente el fallecimiento de Carlos Yesid debido a la gravedad de las heridas.

Testigos habrían manifestado que el presunto responsable sería un hombre que vestía camisa blanca y gorra del mismo color. Con estas características, las autoridades activaron un plan candado para intentar ubicarlo, aunque hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quedaron a cargo de las diligencias judiciales y de la recolección de elementos que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio, establecer sus posibles móviles e identificar al responsable.

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Las autoridades continúan adelantando las investigaciones y revisando cámaras de seguridad del sector que puedan aportar información sobre la ruta de escape del atacante.