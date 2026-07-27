HIC abre el primer Centro de Excelencia para pacientes con depresión en Santander

Santander

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) anunció la apertura del primer Centro de Excelencia para la Depresión en el oriente colombiano, una iniciativa que busca brindar atención integral a pacientes con Depresión Resistente al Tratamiento (DRT), mediante tecnologías y terapias de última generación.

La creación de este centro responde a la creciente necesidad de fortalecer la atención en salud mental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 5 % de los adultos en el mundo padece depresión, mientras que más del 75 % de las personas que viven en países de ingresos bajos y medios no recibe un tratamiento adecuado o de manera oportuna.

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La Dra. Ligia Rueda, psiquiatra y líder del Centro de Excelencia del HIC, explicó que la depresión es un trastorno mental que va mucho más allá de la tristeza y puede manifestarse con pérdida del interés por actividades cotidianas, sentimientos persistentes de culpa, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse e incluso pensamientos suicidas.

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Aunque la psicoterapia y los medicamentos siguen siendo la base del tratamiento, algunos pacientes no presentan mejoría con estas alternativas. Para esos casos, el nuevo centro ofrece opciones especializadas como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), terapia con ketamina intravenosa, psicoterapias especializadas y, en situaciones de alta complejidad, procedimientos de neurocirugía funcional.

Uno de los aspectos diferenciales del Centro de Excelencia es su modelo interdisciplinario. Cada paciente es evaluado de manera individual por una junta médica conformada por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, fisiatras y especialistas en neuromodulación, quienes diseñan un plan terapéutico personalizado de acuerdo con la historia clínica y las necesidades de cada caso.

Según el HIC, este enfoque ha permitido obtener resultados alentadores en pacientes con cuadros complejos, ampliando las posibilidades de recuperación para quienes no habían respondido a los tratamientos tradicionales.

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La especialista también hizo un llamado a combatir el estigma que aún existe frente a los trastornos mentales. Señaló que la depresión es una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno, al igual que cualquier otra condición médica, e invitó a las personas a buscar ayuda profesional sin temor cuando presenten síntomas relacionados con esta patología.