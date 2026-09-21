Lucas permanece en cuidados intensivos tras una cirugía de seis horas en el HIC

Bucaramanga

El pequeño Lucas Francesco Murillo García permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, después de ser sometido este lunes 21 de septiembre a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado como parte del tratamiento de su compleja condición cardiovascular.

De acuerdo con el más reciente comunicado emitido por la institución médica, la intervención tuvo una duración aproximada de seis horas. Tras finalizar el procedimiento, Lucas quedó intubado y bajo vigilancia permanente del equipo especializado.

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“Las próximas horas serán importantes para evaluar su respuesta al procedimiento”, señaló el HIC en el parte médico divulgado con autorización de la familia.

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La institución no informó si se presentaron complicaciones durante la cirugía ni entregó un pronóstico sobre su recuperación. Tampoco indicó que el niño se encuentre fuera de peligro o que esté estable. Por ahora, el dato confirmado es que continúa en cuidados intensivos mientras los especialistas analizan su evolución.

¿En qué consistió la cirugía?

El procedimiento de Fontan busca mejorar el paso de la sangre hacia los pulmones y disminuir la carga de trabajo del corazón. De esta manera, se pretende favorecer una mejor oxigenación del organismo y contribuir al bienestar y la calidad de vida del paciente.

Este tipo de intervención se utiliza en personas con cardiopatías congénitas en las que solo uno de los ventrículos puede cumplir adecuadamente la función de bombeo. La cirugía redirige hacia los pulmones la sangre con poco oxígeno que regresa del cuerpo, permitiendo que el ventrículo funcional concentre su trabajo en enviar sangre oxigenada al resto del organismo.

El término “fenestrado” indica que durante el procedimiento se deja una pequeña abertura controlada en la nueva circulación, una decisión médica que puede ayudar a manejar las presiones durante el proceso de adaptación. El funcionamiento y seguimiento de esta abertura dependerán de la evolución clínica de Lucas.

La enfermedad que enfrenta Lucas

Lucas, de siete años y procedente de Cúcuta, nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita en la que las estructuras del lado izquierdo del corazón no se desarrollan adecuadamente.

El niño necesita oxígeno de manera permanente y anteriormente había sido sometido a tres intervenciones cardíacas. Su historia se conoció en todo el país después de publicar un video en el que solicitó ayuda para acceder a los exámenes y procedimientos especializados que necesitaba.

Después de que su llamado se hiciera viral, se coordinó su traslado desde Cúcuta hasta Santander. Lucas llegó a Floridablanca el 31 de agosto en un avión ambulancia del HIC, acompañado por sus padres y monitoreado durante el vuelo por personal especializado.

Desde su ingreso, el equipo médico le practicó diferentes exámenes, procedimientos diagnósticos y valoraciones para definir la ruta de tratamiento más adecuada.

El 11 de septiembre, el HIC había informado que los estudios serían ampliados y que paralelamente se iniciaría una valoración pretrasplante para determinar si Lucas cumplía los criterios médicos necesarios para una eventual inclusión en una lista de espera. En ese momento, el trasplante no estaba definido y continuaba siendo una posibilidad sometida a evaluación.

La realización de la cirugía de Fontan confirma la ruta quirúrgica adoptada actualmente por el equipo tratante, pero no permite asegurar que un posible trasplante cardíaco haya sido descartado definitivamente, pues el HIC no hizo ese anuncio en su último comunicado.

Seguirá bajo controles permanentes

Una vez supere esta etapa posoperatoria, Lucas deberá continuar con controles periódicos por cardiología pediátrica y seguimiento médico a largo plazo. Las próximas decisiones sobre su tratamiento serán tomadas de acuerdo con sus necesidades y con la valoración de los especialistas.

Antes de la intervención, Lucas también había podido continuar primero de primaria mediante el programa Aulas Hospitalarias, iniciativa que mantiene conectados a los pacientes pediátricos con sus colegios mientras reciben tratamientos prolongados.

El HIC aseguró que continuará acompañando al niño y a su familia durante todo el proceso. Cualquier información nueva sobre su evolución será comunicada oportunamente, con autorización de sus familiares y respetando su privacidad.

Hasta el momento, el parte médico del 21 de septiembre es la información oficial más reciente sobre el estado de salud del pequeño.