“No podemos pasar a una guerra total”: gobernador de Nariño cuestiona estrategia de seguridad

Política

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, expresó sus reparos frente al nuevo rumbo que está tomando la política de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y pidió evitar que las decisiones frente a los grupos armados se apliquen de la misma manera en todas las regiones del país.

Durante una intervención conocida este miércoles 2 de septiembre, Escobar reconoció que la política de “Paz Total” del anterior Gobierno tuvo dificultades al intentar aplicar una estrategia homogénea en diferentes territorios, pero advirtió que reemplazarla por una ofensiva igualmente generalizada podría representar otro error.

“No podemos pasar y cometer el error de una paz totalizada para el país a una guerra total homogeneizada, porque es un error”, manifestó el gobernador.

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El mandatario departamental sostuvo que cada región enfrenta dinámicas diferentes y que las decisiones en materia de paz y seguridad deberían construirse a partir de indicadores, resultados y condiciones particulares.

Las declaraciones se producen en momentos en que el nuevo Gobierno comienza a modificar varias decisiones relacionadas con los procesos de diálogo adelantados durante la administración de Gustavo Petro.

Uno de los cambios recientes fue la terminación de la Mesa de Diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), decisión adoptada por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 346 del 28 de agosto de 2026.

Escobar ha reconocido que el presidente de la República tiene la facultad constitucional para definir la continuidad de estos procesos, pero considera que antes de cerrarlos deberían analizarse los resultados alcanzados en las regiones.

La Gobernación de Nariño asegura que durante el periodo de los diálogos territoriales se registró una reducción superior al 15 % en diferentes indicadores de violencia, mientras que los desplazamientos y confinamientos habrían disminuido en más del 90 %.

Además, la administración departamental destaca que 99 integrantes de la CNEB dejaron las armas en junio de 2026, mientras más de 14 toneladas de material de guerra fueron entregadas y destruidas durante el proceso.

Estas cifras corresponden al balance presentado por la Gobernación y forman parte de los argumentos utilizados por Escobar para solicitar que el Gobierno Nacional evalúe los procesos de manera territorial.

El gobernador insiste en que el objetivo no debería centrarse exclusivamente en mantener o terminar diálogos con organizaciones armadas.

Para Escobar, la estrategia debe incluir inversión social, sustitución de economías ilegales, seguridad, presencia institucional y transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto.

“La paz no es el diálogo con los actores armados. La paz es con la gente que ha tenido a través de la historia todas las exclusiones posibles”, había señalado recientemente el mandatario al defender los resultados obtenidos en Nariño.

Su postura no significa un rechazo a las operaciones de la Fuerza Pública. El gobernador ha sostenido que seguridad y construcción de paz pueden desarrollarse simultáneamente, pero insiste en que las estrategias deben responder a las particularidades de cada zona.

Escobar también ha planteado la necesidad de mantener canales de comunicación con el Gobierno Nacional para evitar que la transición entre administraciones termine afectando procesos que, según sostiene, han contribuido a reducir la confrontación en algunos municipios de Nariño.

El debate se abre mientras el presidente Abelardo De La Espriella fortalece una política de seguridad enfocada en recuperar la iniciativa de la Fuerza Pública, intensificar operaciones contra organizaciones ilegales y revisar los mecanismos heredados de la denominada Paz Total.

Por ahora, el gobernador de Nariño pide que cualquier decisión definitiva tenga en cuenta los resultados obtenidos directamente en los territorios y las opiniones de las comunidades que han vivido durante años en medio de la confrontación.