De La Espriella sube al tercer lugar entre los presidentes mejor valorados de Latinoamérica

Política

Abelardo De La Espriella se ubicó entre los tres presidentes con mejor imagen de Latinoamérica, según el más reciente ranking elaborado por la firma CB Global Data correspondiente a septiembre de 2026.

El presidente colombiano alcanzó una imagen positiva del 53,6 %, mientras que su valoración negativa fue del 41,6 %. Otro 4,8 % de los consultados no manifestó una posición definida sobre el mandatario.

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Con este resultado, De La Espriella ocupa el tercer lugar entre los mandatarios evaluados en la región y mejora una posición frente al ranking de agosto, cuando aparecía en el cuarto puesto con un 52,4 % de imagen favorable y 42,2 % negativa.

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El listado de septiembre es encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien registra un 69 % de imagen positiva y 28,3 % negativa.

En el segundo lugar aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 66,2 % de valoración favorable frente a un 29,9 % de imagen negativa.

Después aparece De La Espriella con 53,6 %, seguido de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien obtuvo un 52,4 % de valoración positiva. El quinto lugar corresponde al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 50,8 %.

¿Cómo se hizo la medición?

El estudio de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de edad de 18 países latinoamericanos.

La cantidad de participantes estuvo entre 3.225 y 4.271 personas por país, con cuotas determinadas por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.

La firma utilizó su metodología CB CAWI Research, basada en cuestionarios realizados a través de internet. El informe señala un margen de error promedio de entre ±1,5 % y ±1,7 %, con un nivel de confianza del 95 %.

Por tratarse de mediciones realizadas individualmente en cada país, el ranking compara la valoración que recibe cada mandatario entre los ciudadanos de su propio país, y no significa que todos los presidentes hayan sido evaluados por una misma población latinoamericana.

Los últimos lugares

En la parte baja del ranking aparece el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 32,1 % de imagen positiva y 63,4 % negativa.

Más abajo se encuentra Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8 % favorable y 64,3 % negativa.

El último lugar corresponde al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien registra un 28,2 % de imagen positiva frente a un 67,3 % negativa.

Los resultados dejan a De La Espriella dentro del podio regional poco más de un mes después de haber asumido la Presidencia de Colombia.