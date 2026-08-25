Aída Quilcué queda bajo la lupa del Consejo de Estado por presunta doble militancia

Política

La elección de Aída Quilcué como representante a la Cámara quedó bajo estudio del Consejo de Estado, luego de que la Sección Quinta admitiera una demanda de nulidad electoral en la que se argumenta una presunta doble militancia.

La acción fue presentad y además solicitaron como medida cautelar que la elección de Quilcué fuera suspendida mientras se produce una decisión definitiva.

Publicidad

El alto tribunal decidió admitir la demanda, pero negó por ahora la suspensión provisional, por lo que Quilcué continúa ejerciendo su curul mientras avanza el proceso judicial.

Publicidad

El argumento presentado ante el Consejo de Estado se remonta al periodo de Quilcué como senadora entre 2022 y 2026, cuando llegó al Congreso por la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Posteriormente, la dirigente indígena fue inscrita como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico durante las elecciones de 2026.

Según el demandante, Quilcué habría aceptado esa candidatura sin haber renunciado previamente a su curul en el Senado ni a su militancia en el MAIS, circunstancia que, en su criterio, podría configurar doble militancia.

La controversia también incluye la posición política que tuvo el MAIS durante la contienda presidencial, asunto que deberá ser analizado dentro del proceso para determinar si efectivamente existió una vulneración de las normas electorales.

Uno de los puntos más importantes de la decisión es que la admisión de la demanda no significa que el Consejo de Estado haya determinado que Quilcué incurrió en doble militancia.

De hecho, al estudiar la solicitud para suspender provisionalmente su elección, la Sala encontró que en esta etapa no estaban incorporadas las pruebas certificadas necesarias para acreditar su condición de senadora durante el periodo 2022-2026, elemento relevante para analizar la supuesta coincidencia planteada por el demandante.

Por esa razón, la petición de suspensión provisional fue negada.

Aída Quilcué llegó a la Cámara de Representantes después de las elecciones presidenciales de 2026, en las que acompañó a Iván Cepeda como candidata a la Vicepresidencia. Su llegada al Congreso se produjo mediante la figura contemplada en el Estatuto de la Oposición.

Por ahora, Quilcué no pierde su curul y puede continuar ejerciendo como congresista. Será durante el trámite de la demanda cuando el Consejo de Estado estudie las pruebas y argumentos de las partes para determinar si existe o no una causal que pueda afectar la validez de su elección.