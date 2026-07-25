“Dieron dineros como pendejos”: la respuesta de Petro al escándalo de Juliana Guerrero.

Política

El presidente Gustavo Petro se pronunció este sábado a través de su cuenta en la red social X sobre las denuncias que involucran a Juliana Guerrero y a una presunta red que habría ofrecido gestionar contratos con entidades del Estado a cambio de dinero.

En su publicación, el mandatario aseguró que, si las denuncias resultan ciertas, quienes entregaron recursos lo hicieron creyendo que podían influir en las decisiones del Gobierno.

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“Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia”, escribió el presidente. Publicidad

Petro afirmó que, según la información conocida hasta ahora, los empresarios que habrían entregado dinero “parece que fueron estafados”, al considerar que los contratos prometidos nunca se concretaron.

El jefe de Estado también pidió que los chats, audios y demás pruebas conocidas sean puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que el ente investigador establezca si existieron conductas delictivas y determine las responsabilidades correspondientes.

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Las declaraciones del mandatario surgieron luego de que una investigación periodística revelara denuncias sobre una presunta red de intermediarios que habría ofrecido gestionar contratos con entidades del Gobierno a cambio de pagos. Hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre las personas mencionadas, por lo que el caso continúa bajo investigación.