Papa León XIV reconoce que los abusos sexuales en la Iglesia operaron “como sistema”

Internacional

El papa León XIV reconoció que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero no se explican solo como casos aislados, sino que en algunos ámbitos de la Iglesia católica funcionaron de manera institucional. Según el pontífice, ciertas organizaciones eclesiásticas “han sido abusivas como sistema”.

Tras escuchar a las víctimas

Las declaraciones, conocidas este 28 de septiembre de 2026, se produjeron luego de su visita a Francia, donde el Papa se reunió con siete víctimas de abusos y escuchó sus testimonios. El pontífice señaló que estos hechos golpearon profundamente la fe de quienes los sufrieron.

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El peso de las estructuras

El reconocimiento traslada el debate más allá de los responsables individuales y pone la lupa sobre las estructuras institucionales que permitieron que los abusos se prolongaran en el tiempo.

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En Francia, una investigación independiente publicada en 2021 estimó que cerca de 330.000 menores habrían sido víctimas de abusos en entornos vinculados a la Iglesia desde mediados del siglo XX, una cifra que marcó un antes y un después en la discusión pública sobre el tema.

Una visita con mensaje

Durante su recorrido por Francia, León XIV también ofició una multitudinaria misa en París y pidió a Europa hacer sacrificios en favor de la paz.