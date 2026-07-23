Mujer con ocho meses de embarazo y su bebé murieron en violento choque con una volqueta

Bogota

Una mujer con ocho meses de embarazo perdió la vida durante la mañana de este jueves 23 de julio, luego de verse involucrada en un grave accidente de tránsito con una volqueta en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer viajaba como acompañante o parrillera en una motocicleta que se desplazaba por el sector. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y ambos ocupantes cayeron sobre la vía.

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Una de las versiones conocidas señala que la motocicleta habría resbalado por un palo de escoba que se encontraba sobre la carretera. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser verificada por las autoridades mediante la inspección del lugar y los elementos recolectados.

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En medio de la caída, la mujer embarazada terminó involucrada en el accidente con la volqueta y sufrió lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte.

La víctima se encontraba próxima a dar a luz. Según la información conocida sobre el caso, como consecuencia del fuerte impacto, el bebé salió de manera traumática del vientre de su madre.

Pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, también se confirmó su fallecimiento.

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El conductor de la volqueta permaneció en el sitio después de lo ocurrido y, de acuerdo con algunos testigos, se encontraba profundamente afectado por la escena. Hasta el momento no se han establecido responsabilidades en el accidente.

Las autoridades de tránsito y los organismos judiciales llegaron al lugar para realizar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y reconstruir la trayectoria de los vehículos involucrados.

La investigación deberá determinar qué provocó la caída de la motocicleta, si el objeto que presuntamente estaba sobre la vía tuvo relación directa con el accidente y cómo ocurrió la posterior interacción con la volqueta.

Por ahora, no se ha divulgado públicamente la identidad de la mujer ni se han entregado detalles sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta.