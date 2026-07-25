Dos motocicletas chocaron de madrugada: ninguno de los tres sobrevivió

Bogota

Tres personas perdieron la vida durante la madrugada de este sábado 25 de julio, luego de un grave accidente de tránsito registrado en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Los Aragones, jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia.

El siniestro involucró dos motocicletas que colisionaron por circunstancias que todavía son materia de investigación.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Atencion noticias, dos hombres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

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Una mujer resultó gravemente herida y fue auxiliada por los organismos de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico intentó estabilizarla.

Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones, elevando a tres el número de víctimas mortales.

Una de las personas fallecidas fue identificada como Andrés Alzate, un hombre reconocido en el sector Los Aragones por dedicarse a la venta de tintos.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de las otras dos personas que murieron en el accidente.

Los organismos de socorro y las autoridades competentes atendieron la emergencia, acordonaron el lugar y adelantaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión.

Entre las hipótesis preliminares se encuentra la posibilidad de que una de las motocicletas involucradas se desplazara sin luces, situación que habría influido en el choque.

No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada y deberá ser verificada mediante la inspección de los vehículos, los elementos recolectados en la vía y los demás procedimientos adelantados por las autoridades.

La investigación oficial será la encargada de determinar la trayectoria de las motocicletas, las condiciones de visibilidad y cualquier otro factor que haya tenido relación con el accidente.