Milagro en el Anillo Vial: joven sobrevivió tras quedar cerca de las llantas de un vehículo de carga

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Un verdadero milagro se registró este martes en el Anillo Vial, en el sentido Girón – Floridablanca, a la altura del sector Tierra Santa, donde un joven motociclista sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo de carga.

La víctima fue identificada como Mateo Alexander Gómez García, de 23 años, quien se desplazaba en su motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, terminó involucrado en el siniestro. Durante el fuerte impacto, el joven cayó muy cerca de las llantas del vehículo de carga, una situación que por poco termina en una tragedia.

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Pese a la gravedad del accidente, Mateo logró sobrevivir. Como consecuencia del hecho sufrió una fractura en una de sus piernas y fue auxiliado por organismos de emergencia, que lo trasladaron a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y evoluciona favorablemente.

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Tras el accidente, en redes sociales comenzó a circular información que aseguraba que el motociclista había fallecido. Sin embargo, unidades de Tránsito confirmaron a Lo Que Pasa en Bucaramanga que dicha información era falsa y que el joven se encuentra con vida y permanece en un centro asistencial.

El caso ha generado múltiples reacciones entre quienes presenciaron el accidente, pues varios coinciden en que las circunstancias del impacto hacían pensar en un desenlace fatal. Afortunadamente, el motociclista logró salvar su vida y hoy.

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Las autoridades reiteraron el llamado a conductores de motocicletas y vehículos de carga para extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente en corredores de alto flujo vehicular como el Anillo Vial, con el fin de prevenir este tipo de emergencias.