Andrey apenas llevaba tres meses trabajando como islero cuando lo asesinaron en el anillo vial

Girón

Un trabajador de una estación de servicio fue asesinado durante la noche del jueves 17 de septiembre en el anillo vial, cerca de Girón. La víctima fue identificada como Andrey Mora Pérez, de 36 años.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cerca de las 9:50 de la noche en una estación de servicio Pimax sentido Floridablanca Girón ubicada en el kilómetro 6,3 de este corredor vial. Andrey había recibido su turno como islero pocos minutos antes de que los responsables llegaran al establecimiento.

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Las primeras versiones indican que dos hombres se movilizaban en una motocicleta negra que, aparentemente, no tenía placa. El conductor vestía un buzo negro, mientras que su acompañante llevaba un buzo blanco. Ambos tenían cascos oscuros.

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Al llegar a la estación, uno de los ocupantes habría disparado en repetidas oportunidades contra el trabajador. Posteriormente, los atacantes escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.

Andrey recibió heridas en la cabeza y el tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el mismo lugar donde trabajaba, antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial.

Familiares de la víctima llegaron al sitio después de conocer lo ocurrido. De acuerdo con la información recopilada inicialmente por las autoridades, Andrey era casado y llevaba aproximadamente tres meses desempeñándose como islero.

Aunque sus allegados señalaron que tenía algunas deudas, las autoridades no han establecido si esta situación estaría relacionada con el homicidio. Por ahora, no existe una hipótesis confirmada sobre las razones del ataque.

Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron elementos que serán analizados dentro de la investigación. Además, se inició la revisión de las cámaras de seguridad de la estación y de establecimientos cercanos para identificar la motocicleta y establecer la ruta de escape de los responsables.



















