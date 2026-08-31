Floridablanca

Lucas Murillo ya está en Floridablanca y comenzó su valoración médica especializada

El niño fue trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia del HIC. Durante las próximas horas será sometido a diferentes exámenes médicos.

Por Redacción LQP · Publicado
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Lucas Murillo ya está en Floridablanca y comenzó su valoración médica especializada
Lucas Murillo fue trasladado desde Cúcuta hasta Santander en el avión ambulancia del HIC, acompañado por sus padres y un equipo médico especializado.

Lucas Murillo ya se encuentra junto a sus padres en Floridablanca, Santander, donde será evaluado por un equipo médico especializado en cardiopatías congénitas. Su llegada fue confirmada este lunes 31 de agosto por el HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS mediante un comunicado conjunto.

El traslado se realizó desde Cúcuta en el avión ambulancia del HIC, una aeronave tipo jet acondicionada para el transporte medicalizado de pacientes. El vuelo duró aproximadamente 20 minutos y contó con la presencia de profesionales de la salud, quienes acompañaron y monitorearon permanentemente al niño durante el recorrido.

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Sus padres también viajaron en la aeronave y permanecen a su lado durante esta nueva etapa de atención. De acuerdo con el comunicado, en las próximas horas Lucas será sometido a los exámenes y estudios necesarios para conocer detalladamente su condición actual.

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Con los resultados, los especialistas podrán definir la ruta de atención más adecuada de acuerdo con sus necesidades clínicas. Por ahora, las instituciones no han confirmado cuál será el procedimiento que deberá realizarse, pues cualquier decisión dependerá de las valoraciones médicas.

Para facilitar la permanencia de la familia en Floridablanca, también fueron dispuestos servicios de estadía, alimentación y transporte. El objetivo es que los padres puedan acompañar a Lucas durante todo el proceso sin que estas necesidades dificulten su acceso a la atención especializada.

La llegada del niño a Santander fue posible mediante una articulación entre la Presidencia de la República, Nueva EPS y el HIC Instituto Cardiovascular. Las entidades aseguraron que continuarán brindándole acompañamiento según su evolución y las indicaciones de los especialistas. Cualquier información oficial sobre el estado de salud de Lucas y los pasos que seguirá su tratamiento será divulgada por medio de los canales institucionales del HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS.

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