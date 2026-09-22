Hecho de intolerancia vial dejó un muerto y un capturado en el Anillo Vial

Floridablanca

Lo que habría comenzado como un episodio de intolerancia entre dos conductores terminó con un hombre muerto y otro capturado durante la noche del lunes 21 de septiembre en el Anillo Vial, sentido Girón–Floridablanca.

La víctima fue identificada como Humberto Tavera Serrano, quien sufrió varias heridas con arma blanca en medio de una confrontación registrada sobre este transitado corredor vial.

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Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el episodio habría comenzado luego de una aparente maniobra imprudente realizada por uno de los conductores. A partir de ese momento, los ocupantes de un automóvil Fiat blanco y un furgón Chevrolet, también blanco, habrían seguido su recorrido intimidándose y efectuando distintas maniobras sobre la vía.

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La situación se prolongó durante varios tramos del Anillo Vial hasta los vehiculos colisionaron y los conductores se enfrentaron. En medio de la confrontación fue utilizada un arma blanca y Tavera Serrano resultó gravemente herido.

Hacia las 8:20 de la noche, las autoridades recibieron información sobre una riña cerca del cementerio Tierra Santa. Cuando los uniformados llegaron al kilómetro 3 más 900 metros, frente a la entrada de la Zona Franca, encontraron una aglomeración de personas y a la víctima dentro del automóvil Fiat.

El hombre presentaba lesiones y sangrado en sus brazos. Debido a la gravedad de su estado, los policías, con ayuda de integrantes de la comunidad, lo trasladaron en un vehículo institucional hasta la Clínica Foscal.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Humberto Tavera Serrano falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Durante el procedimiento fue capturado un conductor de 19 años, cuya identidad se mantiene en reserva. El joven fue trasladado a la Estación de Policía de Floridablanca y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía URI de Bucaramanga.

En medio del hecho también se vio involucrado un tercer vehículo. Según información preliminar, el furgón tipo turbo habría colisionado inicialmente con el automóvil conducido por Humberto Tavera Serrano y, posteriormente, otro automotor impactó la parte trasera del furgón

Las autoridades también inmovilizaron los dos vehículos involucrados para que formen parte de la investigación. El capturado conserva su presunción de inocencia y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad.

Aunque las primeras versiones relacionan el homicidio con un hecho de intolerancia vial, todavía no se conoce con precisión cómo comenzó la confrontación ni la secuencia completa de lo ocurrido. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias y establecer las responsabilidades correspondientes.