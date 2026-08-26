Llamada anónima llevó al hallazgo de un elemento similar a una granada en Floridablanca

Floridablanca

Una llamada anónima recibida hacia el mediodía del lunes 24 de agosto puso en alerta a las autoridades en zona rural de Floridablanca. La información señalaba la presencia de un bolso abandonado entre un guadual, en inmediaciones de la vereda Vericute.

No se trataba de un objeto dejado a simple vista. El bolso, tejido tipo Wayuu y de color café, se encontraba suspendido entre la vegetación, cerca de una vía pública. Su ubicación y el desconocimiento sobre lo que contenía despertaron la preocupación de los habitantes del sector.

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La persona que dio aviso a las autoridades advirtió que dentro del bolso podrían encontrarse armas de fuego, municiones u otros elementos capaces de representar un riesgo. Aunque inicialmente no existía certeza sobre su contenido, la alerta fue atendida con todas las medidas de seguridad.

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Personal del Grupo de Hurtos y Estafas del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Bucaramanga asumió la verificación. Los funcionarios se desplazaron hasta la zona y adoptaron las precauciones necesarias para evitar que integrantes de la comunidad se acercaran mientras se adelantaba la inspección.

Debido a la naturaleza del reporte, fue necesario solicitar el acompañamiento del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 5. Sus efectivos brindaron seguridad durante el ingreso al sector y apoyaron el procedimiento especializado.

Fue durante esta revisión cuando las autoridades encontraron un elemento con características similares a las de una granada. El hallazgo elevó el nivel de precaución y obligó a mantener los protocolos establecidos para esta clase de situaciones.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el elemento correspondía a una granada real, si tenía capacidad de funcionamiento ni cómo llegó hasta ese punto de la vereda Vericute. Tampoco se conoce quién habría dejado el bolso entre el guadual.

La oportuna llamada permitió que el objeto fuera localizado y revisado por personal capacitado antes de que algún habitante intentara manipularlo. Las autoridades destacaron la importancia de informar inmediatamente sobre cualquier paquete, bolso u objeto abandonado que genere sospecha, sin tocarlo ni acercarse innecesariamente.