Régulo luchó durante dos días, pero no sobrevivió a grave accidente

Accidentes

Un joven perdió la vida después de permanecer durante varios días bajo atención médica como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito registrado en Momil, Córdoba.

La víctima fue identificada como Régulo José Vergara Morales, residente del corregimiento de Sabaneta, jurisdicción de Momil. Su fallecimiento fue confirmado durante la tarde del miércoles 19 de agosto.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada del lunes 17 de agosto, cuando Régulo José se movilizaba en una motocicleta por el casco urbano del municipio.

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Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el joven sufrió un accidente mientras realizaba su recorrido. Debido a la gravedad de las lesiones, fue auxiliado y posteriormente trasladado hasta un centro asistencial de Lorica, donde quedó bajo atención especializada.

Durante los dos días siguientes, Régulo José permaneció hospitalizado mientras el personal médico atendía las lesiones ocasionadas en el siniestro.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante su permanencia en el centro asistencial, su condición se complicó y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde del miércoles.

La noticia causó tristeza entre familiares, amigos y habitantes del corregimiento de Sabaneta, donde varias personas han expresado mensajes de solidaridad y acompañamiento a sus seres queridos.

Por ahora, no se conocen oficialmente las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante aquella madrugada y si existió algún otro factor involucrado en el siniestro.