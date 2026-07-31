Periodista Rafael Poveda responde a señalamientos y rechaza acusaciones en su contra.

Colombia

Las denuncias conocidas en las últimas horas contra el periodista Rafael Poveda provocaron su primera reacción pública. A través de un pronunciamiento, el comunicador rechazó los señalamientos por presunto acoso sexual, aseguró que son falsos y afirmó que defenderá su nombre por las vías legales.

La controversia surgió luego de que dos mujeres hicieran públicos sus testimonios, en los que relatan presuntos hechos ocurridos en momentos y contextos diferentes. Uno de los casos fue expuesto de manera reservada, mientras que el otro decidió hacer pública su versión.

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Frente a estas acusaciones, Poveda manifestó que nunca fue consultado antes de la difusión de los testimonios y cuestionó que solo se hubiera conocido una versión de los hechos. Además, sostuvo que las denuncias han afectado su imagen personal y profesional, por lo que anunció que ejercerá su derecho a la defensa.

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Hasta el momento, no existe una decisión judicial que determine responsabilidades sobre este caso. Las denuncias continúan en el ámbito público mientras las partes mantienen posiciones opuestas frente a lo ocurrido.