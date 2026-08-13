Nuevo sismo sacudió San José del Palmar la mañana de este jueves

Colombia

El movimiento ocurrió a las 9:42 de la mañana de este jueves 13 de agosto. El reporte inicial fue de magnitud 4,2, pero posteriormente fue ajustado a 4,1 y 104 kilómetros de profundidad.

Un nuevo movimiento sísmico se registró durante la mañana de este jueves 13 de agosto en la zona de San José del Palmar, Chocó, el mismo sector donde se localizó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

El evento se presentó a las 9:42 a. m. y fue reportado inicialmente con magnitud 4,2 y una profundidad de 95 kilómetros. Tras la revisión de los datos, los parámetros fueron ajustados a magnitud 4,1 y 104 kilómetros de profundidad.

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Entre las poblaciones más cercanas al epicentro se encuentran Nóvita, San José del Palmar y El Cairo, Valle del Cauca.

Este no ha sido el único movimiento registrado durante la jornada. Desde la madrugada se han presentado otros eventos sísmicos en municipios del Chocó como San José del Palmar, Sipí y Nóvita, en medio de la actividad que continúa después del fuerte terremoto del lunes.

El Servicio Geológico Colombiano había advertido que, tras un sismo de gran magnitud, pueden continuar registrándose movimientos durante días, semanas e incluso meses, por lo que el seguimiento permanece activo.

Hasta el momento no se reportan nuevas afectaciones atribuidas específicamente al sismo registrado a las 9:42 de la mañana.

El SGC también ha aclarado que la actividad sísmica registrada en San José del Palmar no está relacionada con el comportamiento del volcán Puracé, que mantiene un seguimiento independiente por parte de la entidad.