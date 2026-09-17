Bombardeos podrán continuar en Colombia: juez levantó medida que los restringía.

Colombia

Los bombardeos contra estructuras armadas podrán continuar en Colombia. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la medida cautelar que había restringido temporalmente este tipo de operaciones cuando existiera información sobre la presencia de menores de edad.

La decisión se conoció luego de que el despacho resolviera de fondo una acción de tutela presentada tras una operación militar realizada el pasado 27 de agosto en Guaviare, en la que murieron tres menores de edad que, según las autoridades, se encontraban en una estructura armada.

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Sin embargo, levantar la restricción no significa que las Fuerzas Militares tengan vía libre para actuar sin controles. El fallo estableció un “estándar reforzado de precaución” cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en el lugar donde se proyecte una operación.

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Esto implica reforzar la verificación de inteligencia, analizar el riesgo para los menores, estudiar alternativas operacionales menos lesivas y realizar una valoración de proporcionalidad antes de ejecutar una acción aérea.

Otro punto importante de la decisión establece que la sola presencia de un menor dentro de un campamento, su vinculación material a una estructura o incluso el uso de uniforme no son suficientes por sí solos para considerarlo un objetivo militar.

El juzgado aclaró que tampoco estableció una prohibición absoluta de las operaciones aéreas cuando exista presencia de menores. Estas podrán realizarse cuando sean jurídicamente procedentes, siempre bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario y las precauciones adicionales establecidas en el fallo.

La decisión involucra a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, entidades que deberán aplicar estos criterios durante la planeación y ejecución de futuras operaciones.