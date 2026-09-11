“Juez frena temporalmente aspersiones aéreas con glufosinato en Putumayo

Colombia

El plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente suspendido por decisión de un Juzgado de Puerto Asís.

La determinación fue adoptada como medida provisional dentro de una acción de tutela, por lo que no significa que las aspersiones hayan sido prohibidas definitivamente.

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El despacho consideró necesario detener temporalmente las operaciones mientras obtiene información que permita analizar con mayor profundidad el alcance del plan autorizado mediante la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

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Entre las inquietudes planteadas está que la documentación disponible no permitiría identificar con claridad los polígonos donde se realizarían las aspersiones, los municipios eventualmente involucrados, las características ambientales de las áreas seleccionadas ni las comunidades que podrían verse afectadas.

El juez también busca conocer los criterios utilizados para definir el territorio donde se desarrollaría el piloto.

La tutela fue presentada y expuso preocupaciones relacionadas con posibles afectaciones a la salud, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y diferentes comunidades del departamento.

Dentro del proceso, varias entidades nacionales deberán entregar al juzgado estudios técnicos y científicos, evaluaciones ambientales, mapas, cronogramas y demás soportes relacionados con la ejecución del proyecto.

El plan piloto había sido anunciado por el Gobierno como una alternativa para evaluar el uso del glufosinato de amonio en la lucha contra los cultivos ilícitos.

La suspensión estará vigente mientras el despacho reúne y analiza la información requerida y adopta posteriormente una decisión de fondo sobre la tutela.