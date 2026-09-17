Santander

Ministro de Ambiente quedó impedido para tomar decisiones sobre Santurbán.

Fabio Arjona quedó impedido para intervenir en decisiones relacionadas con la delimitación de Santurbán, aunque MinAmbiente asegura que el proceso continuará.

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Ministro de Ambiente quedó impedido para tomar decisiones sobre Santurbán
El proceso de delimitación del páramo de Santurbán enfrenta un nuevo capítulo tras la decisión que aparta al ministro de Ambiente de determinadas actuaciones.

La delimitación del páramo de Santurbán sumó un nuevo capítulo. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quedó impedido para intervenir y tomar decisiones directamente relacionadas con el proceso del complejo de páramos Santurbán–Berlín.

La determinación surgió después de una recusación presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. El Consejo de Ministros aceptó la solicitud durante una sesión realizada el pasado 10 de septiembre.

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La recusación planteaba cuestionamientos sobre la imparcialidad del ministro debido a actuaciones y pronunciamientos relacionados con el proyecto minero Soto Norte. Con la decisión, Arjona deberá mantenerse apartado de las actuaciones en las que opere el impedimento.

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Sin embargo, esto no significa que la delimitación de Santurbán haya sido cancelada. El Ministerio de Ambiente aseguró que continuará adelantando las actuaciones técnicas y jurídicas necesarias para la protección y delimitación del ecosistema.

La decisión llega además en momentos en que el proceso enfrenta otra discusión judicial. A comienzos de septiembre, el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 0992 de 2026, relacionada con la delimitación progresiva de Santurbán.

El futuro de la delimitación sigue siendo especialmente relevante para Santander y Norte de Santander, mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas que definirán los próximos pasos del proceso.

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