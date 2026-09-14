Fuerza Pública vuelve a Guamalito tras ataques que destruyeron la subestación.

Colombia

Después de varios días marcados por ataques y preocupación entre sus habitantes, la Fuerza Pública comenzó a retomar presencia en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander.

El operativo comenzó cuando unidades militares fueron desplegadas hacia esta zona del Catatumbo como parte de la estrategia para recuperar las condiciones de seguridad.

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El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, confirmó el inicio del retorno y señaló el desembarco de las unidades destinadas a reforzar la seguridad del corregimiento.

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La Policía Nacional también confirmó el regreso de sus capacidades operativas a Guamalito, mientras el Ejército mantiene presencia y acompañamiento en la zona.

La situación se produjo después de varios ataques contra la subestación de Policía de Guamalito, algunos de ellos ejecutados con drones y explosivos, que dejaron la infraestructura gravemente afectada.

Las condiciones de seguridad llevaron días atrás al retiro de los uniformados que permanecían en el corregimiento.

Posteriormente, la subestación terminó destruida y habitantes denunciaron la presencia de presuntos integrantes del ELN en el casco poblado, aumentando el temor entre la comunidad.

Ante este panorama, el Gobierno Nacional y las autoridades regionales realizaron un consejo de seguridad y anunciaron que la Fuerza Pública regresaría a Guamalito.

También se planteó la reconstrucción de la infraestructura policial, el fortalecimiento de la seguridad y la implementación de sistemas antidrones para enfrentar nuevas acciones contra los uniformados.

Aunque el retorno de la Fuerza Pública busca recuperar las condiciones de seguridad, entre algunos habitantes persiste la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en esta zona de Norte de Santander.

Las autoridades mantienen el despliegue y se espera que nuevas unidades se sumen al dispositivo de seguridad.