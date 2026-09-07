Una trampa los esperaba en la Panamericana: un soldado murió y dos más resultaron heridos.

Accidentes

Lo que comenzó como una alerta por la presencia de un supuesto artefacto explosivo sobre la vía Panamericana terminó convirtiéndose en un ataque contra integrantes del Ejército Nacional. Un soldado profesional murió y otros dos resultaron heridos durante los hechos registrados este lunes 7 de septiembre en Nariño.

La víctima fue identificada oficialmente como el soldado profesional José Manuel López Villada, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, las tropas recibieron un reporte sobre la posible presencia de un dispositivo explosivo improvisado instalado en la vía Panamericana, en inmediaciones del sector de Puente Mayo, Nariño.

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Los militares se desplazaron hasta el punto para verificar la situación y adelantar las labores necesarias para neutralizar la amenaza y proteger a quienes transitaban por este importante corredor del suroccidente colombiano.

Fue durante esa operación cuando ocurrió lo peor.

Mientras los uniformados adelantaban las labores de seguridad, fue activada un área que había sido acondicionada con explosivos. La detonación alcanzó a tres integrantes del Ejército.

Información conocida sobre el caso señala que conductores habían advertido sobre cilindros conectados mediante cables en la zona. Una de las hipótesis divulgadas es que estos elementos habrían servido como señuelo para provocar la llegada de la Fuerza Pública, aunque ese aspecto continúa dentro de la reconstrucción del ataque.

Tras la explosión, enfermeros de combate atendieron inmediatamente a los tres militares afectados.

Sin embargo, José Manuel López Villada presentaba heridas de gravedad y no logró sobrevivir. Los otros dos soldados fueron evacuados hacia un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército dispuso además acompañamiento para la familia del uniformado.

Las primeras investigaciones apuntan hacia la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

Según el Ejército, esta organización habría acondicionado los alrededores de la carretera con dispositivos explosivos improvisados para atentar contra las tropas que llegaran al sector.

El Ministerio de Defensa también rechazó lo sucedido y calificó la utilización de estos elementos como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Tras el ataque, las tropas mantienen operaciones en la zona para descartar la presencia de nuevos explosivos, recuperar la seguridad del corredor y ubicar a los responsables.

El caso se registra en medio de una compleja situación de orden público en el suroccidente colombiano, después de diferentes acciones contra unidades de la Fuerza Pública reportadas durante los últimos días en Cauca y Nariño.