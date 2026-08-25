Primera dama Ana Lucía Pineda alerta por cuenta falsa que usa su nombre

Colombia

La primera dama Ana Lucía Pineda lanzó una alerta a través de sus canales oficiales por la aparición de una cuenta en la red social X que, según denunció, estaría utilizando su nombre y fotografía para hacerse pasar por ella.

El perfil señalado utiliza el usuario @analu_pineda29 y, de acuerdo con la advertencia realizada por Pineda, no corresponde a una de sus cuentas oficiales.

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Ante la situación, la primera dama pidió a los ciudadanos reportar el perfil ante la plataforma y evitar interactuar, compartir o dar por ciertas las publicaciones que sean difundidas desde esa cuenta.

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Pineda señaló que este tipo de perfiles pueden generar confusión entre los usuarios, especialmente cuando publican mensajes que podrían ser interpretados como declaraciones, anuncios o posiciones oficiales.

La preocupación aumenta debido a que las cuentas que suplantan la identidad de figuras públicas suelen utilizar fotografías, nombres similares y diseños que buscan generar una apariencia de autenticidad.

Por esta razón, la primera dama recomendó verificar cuidadosamente el nombre de usuario y confirmar que cualquier información atribuida a ella provenga de sus perfiles oficiales o canales institucionales.

La alerta busca evitar que ciudadanos puedan ser engañados o que contenidos difundidos desde perfiles no autorizados sean confundidos con pronunciamientos reales.

Pineda reiteró que sus comunicaciones públicas se realizan únicamente mediante sus canales oficiales y pidió especial precaución antes de replicar mensajes atribuidos a su nombre.



