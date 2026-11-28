Bucaramanga

Este sábado 28 de noviembre de 2026 rige la medida de pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana. Según la programación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el último trimestre del año, hoy no pueden circular los vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 3 y 4.

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¿Cuál es el horario del pico y placa hoy?

Al ser sábado, la restricción tiene un horario más corto: va desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Después de esa hora, todos los vehículos pueden movilizarse sin restricción.

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De lunes a viernes, en cambio, la medida se aplica de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

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¿Dónde aplica?

La medida rige de manera unificada en los cuatro municipios del área metropolitana:

Bucaramanga

Floridablanca

Girón

Piedecuesta

Resumen del pico y placa para este sábado

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026

sábado 28 de noviembre de 2026 Placas con restricción: terminadas en 3 y 4

terminadas en 3 y 4 Horario: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m. Vehículos cobijados: carros particulares y motocicletas

¿Cuál es la multa por incumplir la medida?

Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

Se recomienda verificar el último dígito de la placa antes de salir. El domingo 29 de noviembre no aplica la medida.