Adulto mayor murió mientras permanecía sentado en pleno centro de Bucaramanga.

Bucaramanga

Un adulto mayor perdió la vida durante la noche de este jueves mientras permanecía sentado en la parte externa de un establecimiento comercial ubicado en la Cra 21, en el barrio Centro de Bucaramanga, situación que generó la presencia de las autoridades judiciales.

La identidad del hombre no ha sido establecida en la información conocida hasta el momento. De manera preliminar, se indicó que se trataría de una persona de la tercera edad y habitante de una residencia no formal.

El caso se presentó aproximadamente a las 10:30 de la noche. Según algunas versiones conocidas, el ciudadano se encontraba sentado en una silla ubicada afuera del establecimiento cuando presentó una situación de salud y posteriormente dejó de responder.

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Las primeras informaciones apuntan a que el deceso podría estar relacionado con una posible afección cardíaca. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido confirmada y deberá ser determinada mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

De acuerdo con la información conocida, la Secretaría de Salud no acudió al sitio, razón por la cual al lugar acudió personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar los actos urgentes, realizar la inspección correspondiente y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, el caso es manejado preliminarmente como una muerte por posibles causas naturales, mientras los análisis correspondientes permitirán establecer con certeza qué ocasionó el deceso del adulto mayor.

Las autoridades también deberán avanzar en la plena identificación del hombre y en la ubicación de sus familiares para continuar con los procedimientos correspondientes.