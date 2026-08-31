Hernan perdió la vida tras ser arrollado por un bus de Copetran en la vía Bucaramanga-Girón

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un peatón durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026, en la vía que comunica a Bucaramanga con el municipio de Girón. El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:40 de la madrugada, en el kilómetro 4, pocos metros más abajo del Puente El Bueno y frente a las canchas sintéticas Picadely. La persona fallecida fue identificada como Hernán Darío Rivera García, de 44 años, quien se encontraba cruzando este transitado corredor vial cuando fue arrollado por un bus de servicio intermunicipal que se movilizaba en dirección hacia Girón.

Según las versiones entregadas por varios testigos que se encontraban en el lugar, Rivera García habría intentado atravesar la calzada momentos antes de ser alcanzado por el bus de la empresa Copetran, con placas WON-172 de Bucaramanga y el número interno 12178. El vehículo cubría la ruta entre Bucaramanga y Neiva. De manera preliminar, se conoció que el peatón golpeó inicialmente contra el panorámico del automotor y posteriormente habría pasado por debajo de este, quedando cerca de las llantas traseras del costado derecho.

Publicidad

Personas que presenciaron la escena dieron aviso a las autoridades y solicitó la presencia de los organismos de emergencia. Minutos después llegaron unidades de ambulancia, cuyos integrantes revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Policía acordonaron la zona para proteger los elementos materiales que pudieran resultar importantes dentro de la investigación y cerraron temporalmente el corredor vial a la altura del retorno del Puente El Bueno. La restricción ocasionó congestión vehicular durante la madrugada mientras se realizaban los procedimientos judiciales y se permitía el trabajo de los funcionarios encargados de atender el accidente.

Publicidad

Como el bus involucrado fue inmovilizado en el sitio, la empresa dispuso la llegada de otro vehículo para realizar el transbordo de los pasajeros. Posteriormente llegaron las unidades de tránsito que se encargaron de realizar la inspección técnica del lugar, tomar fotografías, recopilar evidencias y revisar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Una vez concluyeron las labores correspondientes, el cuerpo de Hernán Darío Rivera García fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, donde permanecerá hasta que se adelanten los procedimientos legales y sea reclamado por sus familiares. Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y deberán establecer, a partir de las declaraciones de los testigos, las evidencias encontradas y las demás labores técnicas, si existieron responsabilidades por parte de alguno de los involucrados.