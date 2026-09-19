Cayeron cuatro hombres requeridos por graves casos de violencia intrafamiliar

Bucaramanga

Cuatro hombres requeridos por la justicia dentro de diferentes procesos relacionados con violencia intrafamiliar fueron capturados durante recientes operativos realizados en Bucaramanga y Girón.

Los procedimientos fueron adelantados por el Grupo de Capturas del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y, en algunos casos, con apoyo del Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas.

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Uno de los procedimientos corresponde a un hombre requerido dentro de un proceso por violencia intrafamiliar agravada, por hechos registrados el 27 de febrero de 2025.

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De acuerdo con la información conocida dentro de la investigación, el hombre habría agredido físicamente a su hijo, un niño de apenas 9 años. Las autoridades establecieron que el menor habría presentado hematomas y diferentes lesiones.

Dentro del proceso también se investigó un presunto intento de asfixia. Información entregada por familiares habría resultado importante para avanzar en la investigación y posteriormente establecer la ubicación del requerido.

El hombre fue capturado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente para el cumplimiento de la decisión correspondiente.

Otro de los capturados era requerido para cumplir una condena por violencia intrafamiliar derivada de hechos ocurridos el 27 de julio de 2024.

Según la investigación, el hombre habría llegado hasta la residencia de un sobrino en Bucaramanga y, en medio de la situación, presuntamente lo atacó con piedras, además de golpearlo y amenazarlo.

La persona afectada presentó la respectiva denuncia y el CTI inició las labores investigativas. Con el avance del proceso judicial se estableció que el hombre era requerido para cumplir una condena en establecimiento carcelario.

Finalmente fue ubicado por los investigadores en Bucaramanga y puesto a disposición de las autoridades.

La tercera captura está relacionada con hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020 en el norte de Bucaramanga.

De acuerdo con la denuncia conocida por las autoridades, el hombre habría llegado hasta la vivienda de su expareja sentimental, madre de su hija, bajo el argumento de firmar un documento relacionado con la cuota alimentaria de la menor.

Según la investigación, el documento estaría en blanco y posteriormente se habría presentado una agresión física contra la mujer.

La denuncia dio origen al proceso judicial y, varios años después de los hechos, las autoridades lograron hacer efectiva la orden de captura. El requerido quedó a disposición de la justicia para cumplir la decisión impuesta dentro del proceso por violencia intrafamiliar.

El cuarto procedimiento se llevó a cabo en Girón y corresponde a un proceso originado por hechos registrados el 29 de agosto de 2021.

La investigación señala que el hombre habría agredido física y psicológicamente a quien para ese momento era su pareja sentimental, durante un episodio ocurrido al interior de un establecimiento ubicado sobre la antigua vía hacia Floridablanca.

La situación habría requerido en ese momento la intervención de la Policía. Posteriormente, la mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía y comenzó el proceso judicial.

Después de varios años, investigadores lograron ubicar al hombre en Girón e hicieron efectiva la orden de captura que existía en su contra.

Las autoridades indicaron que los cuatro casos son independientes y corresponden a hechos registrados entre 2020 y 2025. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el cumplimiento de las decisiones judiciales correspondientes.