Tormenta eléctrica y fuertes lluvias en Bucaramanga

Bucaramanga

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica cayó en la noche de este lunes 5 de octubre sobre Bucaramanga y su área metropolitana. Desde cerca de las 7:00 p.m., ciudadanos reportaron rayos, truenos y lluvias de intensidad variable en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Las lluvias redujeron la visibilidad y generaron acumulación de agua en algunas vías, lo que complicó la movilidad y provocó congestión vehicular en varios sectores, entre ellos el norte de la ciudad y el barrio El Prado. Los organismos de socorro se mantienen atentos a cualquier emergencia.

Recomendaciones durante la tormenta eléctrica

Evite permanecer en zonas abiertas, canchas o parques mientras haya descargas eléctricas.

No se refugie debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras metálicas.

Si va en carro o moto, reduzca la velocidad, encienda las luces y aumente la distancia con el vehículo de adelante.

No intente cruzar calles inundadas ni quebradas crecidas.

Ante cualquier emergencia, comuníquese con la línea 123.

Granizada afectó cultivos en Guaca, Santander

Las lluvias también han golpeado a otros municipios del departamento. En Guaca, en la provincia de García Rovira, una fuerte granizada cayó el domingo 4 de octubre en la tarde y dejó el paisaje cubierto de blanco, como si hubiera nevado.

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El fenómeno afectó a las veredas Cupagá, Palmar y Cámara, en la zona del páramo de El Almorzadero, donde se perdieron cultivos de papa, arveja y maíz, además de pastos. Las autoridades aún no han establecido cuántas hectáreas resultaron afectadas ni el valor de las pérdidas.

No es la primera vez que pasa este año: en febrero, otra tormenta en la vereda El Alizal dejó a seis personas alcanzadas por un rayo.

Con la temporada de lluvias de fin de año en marcha, se recomienda a la comunidad estar atenta a los reportes oficiales y extremar las precauciones.