Bucaramanga

Tormenta eléctrica y fuertes lluvias en Bucaramanga

Un fuerte aguacero con rayos cayó este lunes sobre Bucaramanga y su área metropolitana. En Guaca, Santander, una granizada afectó cultivos de papa, arveja y maíz.

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Tormenta eléctrica y lluvias en Bucaramanga el 5 de octubre de 2026
Lluvias y tormenta eléctrica en Bucaramanga. Imagen: Lo Que Pasa en Colombia. Foto de fondo: Camilo Lenis (Flickr, dominio público).

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica cayó en la noche de este lunes 5 de octubre sobre Bucaramanga y su área metropolitana. Desde cerca de las 7:00 p.m., ciudadanos reportaron rayos, truenos y lluvias de intensidad variable en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Las lluvias redujeron la visibilidad y generaron acumulación de agua en algunas vías, lo que complicó la movilidad y provocó congestión vehicular en varios sectores, entre ellos el norte de la ciudad y el barrio El Prado. Los organismos de socorro se mantienen atentos a cualquier emergencia.

Recomendaciones durante la tormenta eléctrica

  • Evite permanecer en zonas abiertas, canchas o parques mientras haya descargas eléctricas.
  • No se refugie debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras metálicas.
  • Si va en carro o moto, reduzca la velocidad, encienda las luces y aumente la distancia con el vehículo de adelante.
  • No intente cruzar calles inundadas ni quebradas crecidas.
  • Ante cualquier emergencia, comuníquese con la línea 123.

Granizada afectó cultivos en Guaca, Santander

Las lluvias también han golpeado a otros municipios del departamento. En Guaca, en la provincia de García Rovira, una fuerte granizada cayó el domingo 4 de octubre en la tarde y dejó el paisaje cubierto de blanco, como si hubiera nevado.

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El fenómeno afectó a las veredas Cupagá, Palmar y Cámara, en la zona del páramo de El Almorzadero, donde se perdieron cultivos de papa, arveja y maíz, además de pastos. Las autoridades aún no han establecido cuántas hectáreas resultaron afectadas ni el valor de las pérdidas.

No es la primera vez que pasa este año: en febrero, otra tormenta en la vereda El Alizal dejó a seis personas alcanzadas por un rayo.

Con la temporada de lluvias de fin de año en marcha, se recomienda a la comunidad estar atenta a los reportes oficiales y extremar las precauciones.

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