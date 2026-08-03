Bucaramanga

Misterioso crimen en La Curtiembre: la escena fue lavada con agua y jabón

Andry José Estrada Urbina, de 24 años, recibió un disparo en el tórax en el sector de La Curtiembre. El lugar donde habría ocurrido el ataque fue lavado antes de la llegada de las autoridades.

Por · Lunes 3 de agosto de 2026 - 04:10 PM · Actualizado
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Misterioso crimen en La Curtiembre: la escena fue lavada con agua y jabón
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Las autoridades investigan el homicidio de un joven de 24 años que recibió un disparo en el tórax en el sector conocido como La Curtiembre, ubicado en el barrio Nápoles, Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Andry José Estrada Urbina, quien residía en el asentamiento humano Zarabanda.

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Segun informacion suministrada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió hacia las 12:30 del mediodía de este lunes 3 de agosto.

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La central de radio fue informada sobre el ingreso de un ciudadano herido por arma de fuego al Hospital Universitario de Santander. El joven había sido trasladado en una motocicleta después de salir gravemente lesionado de una zona boscosa del asentamiento humano La Curtiembre.

Estrada Urbina presentaba una herida de bala en el tórax, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de la lesión.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el lugar donde habría ocurrido el ataque ya estaba alterado. Según el informe policial, la zona peatonal había sido lavada con agua y jabón antes de la llegada de los uniformados.

Las autoridades buscan establecer quién modificó la escena, cuál fue el móvil del homicidio y quiénes participaron en el ataque. También se revisan cámaras de seguridad y se adelantan entrevistas en el sector.

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