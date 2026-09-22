Mataron a Julián Rodríguez, reconocido líder comunitario de Santander

Barrancabermeja

Consternación ha generado el asesinato de Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja.

El líder comunitario fue atacado con arma de fuego durante la tarde de este martes mientras se movilizaba por una vía de esta zona rural.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, hombres armados habrían interceptado a Rodríguez y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, los responsables escaparon del lugar.

Las autoridades llegaron posteriormente al sector y comenzaron las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del crimen.

Julián Rodríguez era ampliamente reconocido en El Centro por su trabajo en representación de las comunidades y por su participación en diferentes procesos sociales y barriales.

Uno de los datos que más ha generado impacto entre sus allegados es que había sido reelegido como presidente de Asojuntas apenas el pasado 13 de septiembre, pocos días antes de su muerte.

Su asesinato causó rechazo y preocupación entre líderes y habitantes del corregimiento, quienes esperan que las autoridades avancen rápidamente en la investigación.

Investigadores adelantan la recolección de testimonios y demás elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos de Julián Rodríguez y establecer si había recibido amenazas previamente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer completamente las circunstancias en las que fue asesinado el dirigente comunitario.







































