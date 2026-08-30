Jorge Enrique Mora murió en un accidente de moto en el deprimido de Neomundo

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este sábado 29 de agosto cobró la vida de un motociclista en inmediaciones del deprimido de Neomundo, en Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Jorge Enrique Mora Chamorro, de 33 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placas OSC-78H. De acuerdo con la información conocida, el accidente se presentó aproximadamente a las 8:00 de la noche, cuando el motociclista salía del túnel de la Transversal 72 para incorporarse a la Transversal Oriental, en dirección al viaducto.

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Las primeras versiones indican que Jorge Enrique habría perdido el control de la motocicleta al tomar la curva. Posteriormente, habría impactado contra el andén y, al parecer, también contra una señal de tránsito. La secuencia exacta todavía es materia de investigación.

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Después del fuerte impacto, el hombre quedó tendido a un costado de la vía, en una zona verde y debajo de un árbol. Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar, encontraron que aún llevaba puesto el casco. Unidades moviles de una ambulancia realizaron maniobras de reanimación en un intento por salvarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista falleció en el sitio.

Agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acordonaron el sector y adelantaron la inspección técnica. Las autoridades recopilan testimonios y otros elementos para establecer si en el accidente influyeron la velocidad, las condiciones de la vía o algún factor adicional.

El cuerpo de Jorge Enrique Mora Chamorro fue trasladado a Medicina Legal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho vial registrado en Bucaramanga.