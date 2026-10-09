De una riña a los disparos: hombre terminó herido de bala en El Pablón

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del jueves 8 de octubre de 2026 en el norte de Bucaramanga, donde un hombre de 29 años resultó herido con arma de fuego en medio de una riña que, según información conocida, se habría presentado entre dos grupos. El enfrentamiento ocurrió hacia las 10:20 de la noche en el sector de Villa Lina, ubicado en el barrio El Pablón, donde las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias que desencadenaron este episodio.

De acuerdo con la información conocida, en medio de la confrontación uno de los involucrados terminó con una herida ocasionada por un proyectil de arma de fuego. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo, y Tampoco se ha establecido qué originó la discusión entre los dos grupos que se encontraban en el sector al momento de los hechos.

Tras resultar lesionado, el hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Local del Norte, donde recibió atención médica. Sin embargo, posteriormente fue remitido al Hospital Universitario de Santander (HUS), centro asistencial en el que permanece bajo observación y tratamiento por parte del personal médico, mientras se determina la evolución de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

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Hasta el momento no se ha conocido un reporte oficial sobre la gravedad de las lesiones ni el estado de salud actual del paciente.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan reconstruir lo sucedido durante la noche del jueves en el sector de Villa Lina. Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las causas que provocaron la riña, las circunstancias en las que resultó herido el hombre de 29 años.

Por ahora, las autoridades avanzan en las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo episodio de violencia ocurrido en el norte de Bucaramanga.