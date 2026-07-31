Una discusión en la calle terminó con un hombre asesinado en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre identificado como Wilmer Delgado Cristancho, de 35 años, murió durante una riña registrada en la madrugada de este viernes 31 de julio en el barrio San Rafael, en Bucaramanga.

El homicidio ocurrió hacia las 3:18 de la madrugada en inmediaciones de la calle 3 con carrera 11.

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Segun versiones entregadas por las autoridades , la central de comunicaciones alertó a una patrulla sobre una pelea que se estaría presentando en plena vía pública.

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Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a Wilmer tendido sobre la calle. Tras verificar su estado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima al parecer habría sufrido heridas ocasionadas con un arma blanca.

Las primeras indagaciones señalan que el homicidio estaría relacionado con una riña y un caso de intolerancia, mas sin embargo esta siendo investigada esta version.

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Por ahora, se desconoce cómo comenzó la discusión, cuántas personas participaron y quién habría utilizado el arma contra la víctima.

La zona fue acordonada mientras funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron elementos materiales probatorios.

Los investigadores también iniciaron labores de vecindario para localizar testigos, revisar posibles cámaras de seguridad y establecer la ruta tomada por el responsable después del ataque.

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Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades continúan trabajando para identificar al agresor y esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.