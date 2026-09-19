Sicarios fueron directo por un adolescente de 16 años, lo asesinaron y huyeron en moto

Barranquilla

Un adolescente de apenas 16 años perdió la vida después de ser atacado por hombres armados que llegaron en motocicleta hasta el lugar donde se encontraba conversando con varias personas en Soledad, Atlántico.

El hecho ocurrió hacia las 7:10 de la noche del jueves 17 de septiembre, en el barrio Ciudad Paraíso. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el menor permanecía en vía pública acompañado de otras personas cuando aparecieron dos hombres en una motocicleta.

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Sin descender del vehículo, el parrillero habría sacado un arma y atacado al adolescente. Inmediatamente después, los dos hombres escaparon del sector con rumbo desconocido.

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El joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Las Américas, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció mientras era atendido.

En medio de las primeras indagaciones, investigadores de la Sijín conocieron versiones según las cuales el adolescente habría sostenido una discusión con otro hombre días antes del crimen.

El enfrentamiento habría estado relacionado con una situación de carácter personal. No obstante, las autoridades todavía no han establecido que esa discusión tenga relación directa con el ataque, por lo que el móvil continúa siendo materia de investigación.

Las autoridades trabajan ahora en la identificación de los dos hombres que llegaron en la motocicleta y en la recopilación de elementos que permitan determinar quién ordenó o ejecutó el ataque y cuáles fueron sus motivos.