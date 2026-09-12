Los bajaron de un carro y los acribillaron: Luis Mario y Luis Manuel recibieron 19 disparos

Barranquilla

Un violento doble homicidio ocurrido durante la tarde del viernes 11 de septiembre mantiene abiertas varias líneas de investigación en Soledad, Atlántico, luego de que dos jóvenes fueran encontrados sin vida debajo del conocido puente de La Virgencita.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Mario Iglesias Hernández, de 20 años, y Luis Manuel Oviedo Díaz, de 21.

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El hecho se registró en inmediaciones de la Avenida El Platanal con la vía que conduce al aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones y posteriormente observar los cuerpos.

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De acuerdo con las versiones recopiladas de manera preliminar por medios locales, un automóvil de color gris habría llegado hasta el sector con varias personas en su interior.

Testigos señalaron que los jóvenes fueron bajados del vehículo y posteriormente se escucharon numerosos disparos.

Una versión conocida posteriormente indica que uno de los cuerpos habría sido arrojado desde el automóvil ya sin signos vitales, mientras que el segundo joven habría sido obligado a descender antes de ser atacado.

Los ocupantes del vehículo escaparon inmediatamente después y hasta ahora no se han conocido capturas relacionadas con el caso.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que las víctimas fueron encontradas con las manos sujetadas, circunstancia que ahora deberá ser analizada dentro de la investigación para establecer qué ocurrió antes de que fueran llevadas hasta este punto.

Reportes conocidos señalan que los dos jóvenes presentaban múltiples lesiones ocasionadas con arma de fuego.

De acuerdo con el balance preliminar, Luis Mario habría recibido 11 impactos y Luis Manuel ocho, para un total de 19 entre las dos víctimas.

La escena fue acordonada mientras unidades judiciales adelantaban la recolección de elementos materiales probatorios y demás diligencias correspondientes.

Las autoridades establecieron que Luis Mario Iglesias Hernández tenía 20 años.

Unidades de la Sijín adelantaron los actos urgentes, la inspección de los cuerpos y la recolección de información en el lugar.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados hasta Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes.

La investigación ahora deberá reconstruir el recorrido del vehículo gris, determinar de dónde provenían las víctimas, establecer qué ocurrió antes de su llegada al puente e identificar a las personas que participaron directamente en el doble homicidio.

También serán claves las cámaras de seguridad instaladas en sectores cercanos, los testimonios de habitantes y cualquier registro que permita identificar las placas o características del automóvil utilizado.