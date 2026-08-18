Barranquilla

Enfermero de 23 años fue asesinado frente a su novia

Emanuel De Jesús Garizábalo Mejía, de 23 años, estaba en la terraza de la vivienda de su pareja cuando dos hombres que llegaron caminando le habrían disparado seis veces.

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Enfermero de 23 años fue asesinado frente a su novia
Tomada de RBN Noticias
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Area Andina julio

Las autoridades judiciales investigan el homicidio de Emanuel De Jesús Garizábalo Mejía, de 23 años, un joven enfermero que fue atacado a bala cuando se encontraba frente a la vivienda de su pareja sentimental en el municipio de Soledad, Atlántico.

El crimen ocurrió hacia las 7:40 de la noche del domingo, en la calle 13 con carrera 26, sector conocido como Cachimbero, en el barrio Nuevo Triunfo.

De acuerdo con la información preliminar conocida por un medio local, Emanuel se encontraba en la terraza de la vivienda de su novia cuando dos hombres que se movilizaban a pie se acercaron hasta el lugar.

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Según las primeras versiones, los sujetos le habrían disparado en aproximadamente seis oportunidades y posteriormente escaparon del sector.

El joven quedó gravemente herido y fue auxiliado para ser trasladado hasta un centro asistencial de Soledad.

Pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Emanuel De Jesús Garizábalo Mejía se desempeñaba como enfermero en una IPS ubicada en el municipio de Malambo.﻿

Aunque el homicidio ocurrió durante la noche del domingo, fue durante este martes cuando comenzaron a conocerse mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

Las autoridades adelantan labores de Policía Judicial con el objetivo de reconstruir los últimos minutos del joven, establecer la identidad de los dos hombres señalados de participar en el ataque y determinar la ruta utilizada para escapar.

También se busca establecer qué motivó el homicidio y si Emanuel había recibido amenazas previamente, aspectos que hasta el momento no han sido esclarecidos públicamente.

Por ahora no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

La investigación continúa mientras las autoridades recopilan testimonios y otros elementos que permitan identificar y judicializar a los responsables.

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