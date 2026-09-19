Le salieron al paso para robarlo y terminó muerto: ‘Tyson’ se movilizaba en moto

Barranquilla

Un recorrido en motocicleta terminó de manera trágica para Osvaldo Enrique Rebolledo Cuesta, un hombre de 30 años conocido entre sus familiares y amigos como ‘Tyson’, quien perdió la vida durante un hecho violento registrado en Barranquilla.

El caso ocurrió durante la noche del viernes 18 de septiembre, en el barrio Villa San Pedro III, en el suroccidente de la capital del Atlántico. La Policía Metropolitana confirmó inicialmente que en el sector se había presentado un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre sin vida en plena vía pública.

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Con el paso de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles. De acuerdo con versiones entregadas por familiares y recogidas por medios locales, ‘Tyson’ se desplazaba en una motocicleta cuando habría sido abordado por un hombre que pretendía quitarle sus pertenencias.

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Según esa versión, el presunto delincuente habría intentado apoderarse del teléfono celular y otras pertenencias de Rebolledo. En medio del hecho, el hombre habría lanzado su celular hacia el techo de una vivienda para evitar que fuera robado.

El agresor habría reaccionado accionando un arma de fuego contra ‘Tyson’ y posteriormente escapó del sector. Rebolledo quedó gravemente herido mientras vecinos y familiares se acercaban para intentar auxiliarlo, pero finalmente perdió la vida en el lugar. esta version es analizada por las autoridades.

Osvaldo Enrique era conocido con el apodo de ‘Tyson’ debido a que años atrás habría practicado boxeo.

Unidades judiciales llegaron hasta el lugar para realizar la inspección y recopilar elementos que permitan reconstruir los últimos minutos de la víctima.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión el móvil, identificar al responsable y determinar si efectivamente el crimen ocurrió en medio de un intento de hurto, como sostiene la familia.