La interceptaron en plena calle, le dispararon y murió minutos después

Barranquilla

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada en repetidas ocasiones con arma de fuego durante la noche del martes 21 de julio, en el suroccidente de Barranquilla.

La víctima fue identificada por las autoridades como Nezith Del Carmen Núñez Moreno. El homicidio se registró aproximadamente a las 9:00 de la noche, en el sector conocido como los Bloques Amarillos, ubicado en el barrio Villa San Pablo.

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De acuerdo con las versiones entregadas por testigos al medio de comunicacion El Heraldo, la mujer transitaba por el sector cuando fue interceptada por varios sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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En medio del ataque, el parrillero sacó un arma de fuego y disparó en diferentes oportunidades contra Nezith Del Carmen, quien cayó gravemente herida.

Tras escuchar las detonaciones y observar lo ocurrido, varias personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar a la víctima y la trasladaron hasta el Paso El Pueblito.

La mujer fue recibida por el personal médico del centro asistencial, donde intentaron atender las heridas ocasionadas durante el ataque. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Le puede interesarIntentaron salvarlo en plena vía, pero las heridas acabaron con su vida.

Después de cometer el homicidio, los responsables escaparon del lugar en la motocicleta. Hasta el momento no se conocen las características de los agresores ni del vehículo utilizado durante el ataque.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla iniciaron las investigaciones para reconstruir la manera en la que ocurrieron los hechos, establecer los móviles del crimen e identificar a las personas responsables.

Al momento de conocerse la información no se habían reportado capturas ni se había establecido públicamente cuál habría sido la razón del ataque contra Nezith Del Carmen.

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Tampoco se ha informado si la mujer había recibido amenazas, si conocía a los agresores o si el homicidio estaría relacionado con algún hecho anterior.

Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y otros elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en la capital del Atlántico.