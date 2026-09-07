Pareja fue atacada en plena madrugada: al menos diez disparos acabaron con sus vidas

Un doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre es materia de investigación en Barranquilla. Las víctimas fueron identificadas como Brayan David Camacho Osorio y Angie Jimena González Cárdenas, de 23 años, una pareja que, según información conocida, llevaba cerca de ocho años de relación.

Los hechos se registraron hacia la 1:40 de la madrugada, cuando Brayan y Angie se movilizaban en una motocicleta Suzuki por la carrera 8 con calle 40, en el barrio La Alboraya.

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De acuerdo con información preliminar, mientras realizaban el recorrido fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra la pareja.

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En el lugar se habrían escuchado al menos diez disparos. Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente del sector, mientras los dos jóvenes quedaron gravemente heridos.

Brayan y Angie fueron auxiliados y trasladados a diferentes centros asistenciales. Él fue llevado a la Clínica La Victoria, mientras que ella fue remitida al Hospital General de Barranquilla. Pese a los esfuerzos del personal médico, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Angie era estudiante de cosmetología. Sobre Brayan se conoció que se dedicaba a actividades relacionadas con la compra y venta de celulares.

Las autoridades avanzan en la recolección de información y otros elementos que permitan identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque.

Por ahora, no se conocen capturas ni se ha determinado públicamente el móvil del crimen que terminó con la vida de la joven pareja.