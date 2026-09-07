Barranquilla

Pareja fue atacada en plena madrugada: al menos diez disparos acabaron con sus vidas

La pareja fue interceptada por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta. Investigadores buscan establecer si el pasado judicial del joven tendría alguna relación con lo ocurrido.

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Pareja fue atacada en plena madrugada: diez disparos acabaron con sus vidas
Foto tomada de la Hora 7 Noticias Barranquilla.

Un doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre es materia de investigación en Barranquilla. Las víctimas fueron identificadas como Brayan David Camacho Osorio y Angie Jimena González Cárdenas, de 23 años, una pareja que, según información conocida, llevaba cerca de ocho años de relación.

Los hechos se registraron hacia la 1:40 de la madrugada, cuando Brayan y Angie se movilizaban en una motocicleta Suzuki por la carrera 8 con calle 40, en el barrio La Alboraya.

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De acuerdo con información preliminar, mientras realizaban el recorrido fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra la pareja.

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En el lugar se habrían escuchado al menos diez disparos. Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente del sector, mientras los dos jóvenes quedaron gravemente heridos.

Brayan y Angie fueron auxiliados y trasladados a diferentes centros asistenciales. Él fue llevado a la Clínica La Victoria, mientras que ella fue remitida al Hospital General de Barranquilla. Pese a los esfuerzos del personal médico, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Angie era estudiante de cosmetología. Sobre Brayan se conoció que se dedicaba a actividades relacionadas con la compra y venta de celulares.

Las autoridades avanzan en la recolección de información y otros elementos que permitan identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque.

Por ahora, no se conocen capturas ni se ha determinado públicamente el móvil del crimen que terminó con la vida de la joven pareja.

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