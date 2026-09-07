Pareja fue atacada en plena madrugada: al menos diez disparos acabaron con sus vidas
La pareja fue interceptada por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta. Investigadores buscan establecer si el pasado judicial del joven tendría alguna relación con lo ocurrido.
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