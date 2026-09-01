Duván Acosta creyó que iba a encontrarse con un amigo y terminó muerto.

Barranquilla

Un homicidio es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que un joven de 25 años fuera atacado con arma de fuego durante la noche del lunes en el sector conocido como Rincón Latino, en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Duván Enrique Acosta González, quien trabajaba como mototaxista y residía en el barrio Montes.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por medios locales, el joven habría sido citado por un amigo en inmediaciones de la calle 6 con carrera 32.

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Cuando Duván llegó al lugar acordado, varios desconocidos se acercaron y, por razones que todavía son materia de investigación, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Producto del ataque, Duván sufrió heridas en el cuello, el abdomen y una de sus piernas.

El joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde ingresó en delicadas condiciones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los principales interrogantes para los investigadores está relacionado con la supuesta cita que llevó a Duván hasta el lugar donde terminó siendo atacado.

Las autoridades deberán establecer quién realizó el contacto, si efectivamente se trataba de una persona conocida por la víctima y si el encuentro hizo parte de una posible estrategia para llevarlo hasta ese punto.

También se busca determinar cuántas personas participaron directamente en el ataque y qué ruta utilizaron para escapar.

Por ahora no se ha informado oficialmente sobre capturas ni existe un móvil establecido.

Los investigadores recopilan testimonios, verifican cámaras de seguridad y revisan los movimientos previos de la víctima para tratar de establecer qué ocurrió antes de que Duván Enrique Acosta González llegara a la cita que terminó con su vida.