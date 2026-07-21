Una niña de dos años murió durante un ataque contra el negocio de su familia

Judicial

Una niña de apenas dos años perdió la vida luego de quedar en medio de un ataque armado registrado dentro de una panadería del municipio de Polonuevo, en el departamento del Atlántico.

El hecho ocurrió en la Panadería Santander, establecimiento en el que la pequeña se encontraba acompañada por su madre y otros integrantes de su familia.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, un hombre que se movilizaba en una motocicleta llegó hasta el lugar y disparó en repetidas ocasiones desde una de las ventanas del establecimiento.

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La situación generó momentos de pánico entre las personas que se encontraban dentro de la panadería. En medio del ataque, la niña recibió un impacto de bala en la cabeza y quedó gravemente herida.

Sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron hasta el hospital del municipio de Polonuevo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la gravedad de la lesión, la menor tuvo que ser remitida posteriormente a la Clínica Reina Catalina, ubicada en Baranoa. En ese centro asistencial, el personal médico realizó diferentes procedimientos para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, horas después se confirmó el fallecimiento de la niña.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para reconstruir la manera en la que ocurrió el ataque, establecer quién era el objetivo de los disparos e identificar al responsable.

Una de las líneas investigativas que se encuentra bajo verificación señala que el atentado podría estar relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra el establecimiento comercial.

También se investiga la versión según la cual la propietaria de la panadería sería la madre de la menor. No obstante, estas circunstancias todavía deben ser confirmadas por la Policía y la Fiscalía dentro del proceso investigativo.

Los investigadores avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios, la recopilación de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad que puedan haber registrado los movimientos del responsable antes y después del ataque.

Las autoridades buscan determinar con precisión cuáles fueron los móviles del hecho y establecer si otras personas participaron en su planeación o ejecución.

El caso continúa bajo investigación y, por el momento, las hipótesis relacionadas con una posible extorsión no han sido confirmadas oficialmente.