Una falla inesperada cambió para siempre el recorrido de un reconocido comerciante

Accidentes

Un grave accidente de tránsito dejó sin vida a Luis Yépez, reconocido comerciante y distribuidor de verduras y hortalizas en varios municipios del departamento del Magdalena.

El hecho ocurrió aproximadamente a cuatro kilómetros de la entrada al casco urbano de Pivijay, donde dos vehículos terminaron involucrados en un choque frontal.

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De acuerdo con las primeras versiones, una de las llantas de uno de los automotores habría explotado mientras se movilizaba por la carretera. La aparente falla provocó que el conductor perdiera el control, invadiera el carril contrario y chocara de frente contra el vehículo en el que viajaba Luis Yépez.

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La fuerza del impacto fue considerable y el comerciante perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Luis Yépez era conocido en diferentes poblaciones del Magdalena por distribuir cilantro, legumbres, verduras y otros productos frescos en ranchos, graneros y mercados de municipios como Fundación, Santa Rosa y Pivijay.

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Su trabajo lo llevaba a recorrer constantemente las carreteras del departamento para abastecer establecimientos comerciales y comunidades de la región.

Unidades de la Policía de Tránsito y Carreteras del Magdalena llegaron al sitio para atender la emergencia y adelantar las diligencias correspondientes.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que la explosión de la llanta haya sido la causa definitiva del accidente. Esta versión hace parte de las hipótesis preliminares que deberán ser verificadas mediante la inspección de los vehículos y la investigación del caso.

Tampoco se ha informado si el conductor del otro automotor resultó herido, si había más ocupantes ni la fecha y hora exactas en las que ocurrió el choque.