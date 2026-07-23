“Que diga lo que sabe”: víctimas reclaman la comparecencia de Sandra Ramírez

Colombia

La Federación de Víctimas de las Farc, FEVCOL, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que cite de manera obligatoria a la senadora Sandra Ramírez, conocida durante su permanencia en la antigua guerrilla como ‘Griselda Lobo’.

La petición está relacionada con el macrocaso 07, en el que la JEP investiga presuntos hechos de violencia sexual, reclutamiento de menores y abortos forzados ocurridos durante el conflicto armado.

También puede leerJulián David dejó en alto a Colombia en una competencia mundial de matemáticas.

Publicidad

Según FEVCOL, la congresista habría ocupado una posición de alto nivel dentro de las extintas Farc y, debido a su cercanía con la cúpula de esa organización, podría aportar información relevante para esclarecer los hechos investigados.

Publicidad

La solicitud también estaría respaldada por testimonios de víctimas, entre ellas Daisy Guanaro, quien aseguró que Sandra Ramírez presuntamente habría tenido responsabilidad en situaciones ocurridas durante el conflicto.

Ahora será la JEP la encargada de estudiar la petición y determinar si ordena su comparecencia dentro del proceso.

Le puede interesarJuliana Guerrero deberá comparecer ante un juez por presuntas irregularidades en sus títulos.