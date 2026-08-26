Una línea eléctrica convirtió una jornada de trabajo en tragedia: César Julio murió

Santander

Una emergencia laboral terminó con la muerte de un trabajador durante la mañana de este miércoles 26 de agosto en el corregimiento El Llanito, en Barrancabermeja.

La víctima fue identificada como César Julio Contreras Nieto, de 63 años, quien adelantaba labores de construcción junto a otro trabajador cuando se produjo una descarga eléctrica.

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De acuerdo con información conocida por medios locales, ambos hombres se encontraban trabajando en una edificación donde se realizaba la construcción de un segundo piso.

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Las primeras versiones señalan que César Julio se encontraba manipulando unas cerchas cuando, por circunstancias que deberán ser establecidas, una de estas estructuras habría hecho contacto con una línea de energía cercana.

El contacto produjo una fuerte descarga eléctrica que alcanzó a los dos trabajadores.

César Julio sufrió las consecuencias más graves y perdió la vida en el lugar.

El segundo trabajador quien se desempeña como electricista y maestro de construcción. Él también resultó afectado por la descarga y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es su condición de salud.

Las autoridades deberán establecer con precisión cómo ocurrió el contacto de la estructura metálica con la red eléctrica y verificar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos al momento del accidente.

También se espera conocer si en el lugar se cumplían las medidas de seguridad correspondientes para realizar labores de construcción cerca de redes eléctricas.

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