Los metieron en una alcantarilla y les dispararon en Piedecuesta: uno murió

Piedecuesta

Las autoridades judiciales adelantan una investigación para esclarecer un hecho registrado en el barrio La Castellana, en Piedecuesta, que dejó un hombre fallecido y un joven de 21 años herido.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hacia las 6:19 de la tarde se recibió información sobre dos personas que requerían atención en inmediaciones de la carrera 8 con calle 2.

Al llegar al sector, los uniformados encontraron una aglomeración de ciudadanos que auxiliaba a dos hombres que, quienes al parecer habían sido sacados de una zona oscura.

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Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Local de Piedecuesta para recibir atención médica.

Según su relato del joven de 21 años, se dirigía hacia el sector del centro comercial De La Cuesta cuando habría sido interceptado cerca del parque temático por varios sujetos.

El joven manifestó que los desconocidos lo habrían intimidado y posteriormente trasladado hasta inmediaciones de una alcantarilla ubicada en el barrio La Castellana.

De acuerdo con esa misma versión, en el lugar ya se encontraba el segundo hombre y posteriormente se habría producido el ataque.

El joven de 21 años presentó una lesión en una de sus piernas quien permaneció bajo valoración médica para determinar si requería traslado a un centro de mayor complejidad.

La segunda persona al parecer seria un hombre habitante de vivienda no formal.

Este hombre presentaba lesiones en la cabeza y en uno de sus brazos. Debido a su estado fue remitido para recibir atención de mayor complejidad.

Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El caso quedó bajo investigación judicial con el objetivo de determinar la dinámica real de los hechos, establecer si las dos personas se conocían previamente e identificar a quienes estarían relacionados con el ataque.