Hombre murió durante incendio que consumió una ferretería en Piedecuesta; investigan las causas

Piedecuesta

Una persona perdió la vida durante un incendio de grandes proporciones que se registró al mediodía de este martes 21 de julio en una ferretería del barrio Villa Josefina, en el sector de Nueva Colombia, jurisdicción de Piedecuesta.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia fue informada hacia las 12:40 p. m., cuando la la comunidad alertó sobre un posible incendio estructural en la Ferretería Monsalve. De inmediato, las unidades policiales se desplazaron al lugar y encontraron que las llamas ya consumían la totalidad del establecimiento comercial.

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Ante la intensidad del fuego y el riesgo que representaba para los inmuebles cercanos y la comunidad, se coordinó de manera urgente la presencia del Cuerpo Oficial de Bomberos de Piedecuesta, mientras la Policía aseguró el perímetro para restringir el tránsito de vehículos y peatones y facilitar las labores de atención de la emergencia.

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Tras controlar el incendio, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre identificado como José Eleuterio Bohórquez Torres, de 28 años, natural de Málaga (Santander) y quien, según la información suministrada por las autoridades, se desempeñaba en oficios varios.

Por el momento, las autoridades indicaron que aún no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento ni las causas que originaron el incendio. Estas serán determinadas mediante las inspecciones técnicas y los actos investigativos que adelantan los organismos competentes.

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Las autoridades continúan recopilando elementos materiales de prueba y esperan los resultados de las diligencias forenses para esclarecer este lamentable hecho y establecer si la muerte de la víctima estuvo directamente relacionada con la conflagración o si existieron otros factores asociados. Mientras tanto, el caso permanece en investigación.