Servicio Geológico Colombiano confirma enjambre sísmico tras el terremoto

Colombia

Chocó continúa bajo la mirada permanente del Servicio Geológico Colombiano (SGC) después del fuerte terremoto que sacudió gran parte del país el pasado 10 de agosto.

La entidad confirmó que en diferentes sectores del departamento se está registrando un enjambre sísmico, es decir, una concentración de numerosos movimientos en una misma zona y durante un periodo determinado.

Con corte al 31 de agosto, el SGC había registrado 1.340 sismos en Chocó después del terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar.

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Sin embargo, los expertos encontraron algo que llamó particularmente su atención: no todos estos movimientos se están comportando como simples réplicas.

Una parte de los sismos continúa concentrándose alrededor de San José del Palmar y presenta el comportamiento esperado después de un terremoto fuerte: muchos movimientos durante los primeros días y una disminución progresiva con el paso del tiempo.

Pero en municipios como Sipí, Istmina, Medio San Juan y El Litoral del San Juan apareció otra actividad, esta vez a menor profundidad y con características diferentes.

Es precisamente allí donde el SGC identificó el enjambre sísmico.

A diferencia de una secuencia normal de réplicas, en un enjambre pueden registrarse numerosos movimientos sin que exista necesariamente uno mucho más fuerte que los demás.

El mayor identificado dentro de esta actividad alcanzó una magnitud de 4,1 y se registró el pasado 24 de agosto cerca de Istmina.

Esa es una de las preguntas que todavía intenta responder el Servicio Geológico Colombiano.

Una de las hipótesis es que el fuerte terremoto pudo haber generado cambios en las fuerzas internas de las rocas y facilitar nuevos movimientos en zonas cercanas.

Sin embargo, el SGC ha sido claro en que todavía no puede afirmarse que exista una relación directa entre el terremoto y el enjambre.

Los científicos también estudian otros factores relacionados con el comportamiento de las placas tectónicas y la posible presencia de fluidos en profundidad.

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la energía liberada durante el terremoto del 10 de agosto.

Según el SGC, el movimiento fue tan fuerte que liberó una cantidad de energía comparable, únicamente como referencia científica, con la de aproximadamente 125 a 130 bombas atómicas como la utilizada en Hiroshima.

Esta comparación sirve exclusivamente para dimensionar la fuerza del fenómeno y no significa que exista riesgo de una explosión de ese tipo.

El terremoto también habría producido una ruptura cercana a los 100 kilómetros dentro de la placa de Nazca.

Las estaciones sísmicas ubicadas más cerca del epicentro registraron señales durante un periodo de entre 90 segundos y dos minutos.

Esto no significa que todas las personas hayan sentido el movimiento durante exactamente ese tiempo, ya que la percepción depende de la distancia, las condiciones del suelo y el tipo de construcción.

El SGC aclaró que la presencia de un enjambre sísmico no permite predecir que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

Actualmente tampoco existe un método científico que permita establecer con exactitud cuándo, dónde y de qué magnitud será un próximo sismo.

Estos enjambres pueden mantenerse activos durante días, semanas o incluso meses antes de disminuir.

Por eso, la recomendación sigue siendo mantener la calma, evitar cadenas que anuncien supuestos terremotos y consultar únicamente información oficial.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene monitoreo permanente en Chocó para establecer cómo evoluciona esta actividad y detectar cualquier cambio relevante.