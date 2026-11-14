Super Astro Luna: resultado del viernes 13 de noviembre de 2026, cayó el 4866 con Libra

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El Super Astro Luna realizó en la noche de este viernes 13 de noviembre de 2026 su sorteo número 8303 y ya hay combinación ganadora. Si usted jugó, saque su tiquete y compare las cifras y el signo.

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Resultado del Super Astro Luna del 13 de noviembre de 2026

Número ganador: 4866

4866 Signo zodiacal: Libra

Libra Sorteo: 8303

Las tres últimas cifras quedaron en 866 y las dos últimas en 66, siempre acompañadas del signo Libra para tener derecho a premio.

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¿Cuánto paga el Super Astro Luna?

Cuatro cifras en orden + signo: hasta 42.000 veces lo apostado.

hasta 42.000 veces lo apostado. Tres últimas cifras + signo: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. Dos últimas cifras + signo: 100 veces lo apostado.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Jueves 12 de noviembre: 7279 – Acuario

Miércoles 11 de noviembre: 3092 – Tauro

Martes 10 de noviembre: 9400 – Leo

Lunes 9 de noviembre: 7604 – Escorpión

Domingo 8 de noviembre: 7234 – Tauro

Sábado 7 de noviembre: 4692 – Virgo

En la tarde del mismo viernes, el Super Astro Sol cayó en el 8586 con el signo Escorpión.

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Otros chances de la noche del viernes 13 de noviembre

Culona Noche: 4315

Chontico Noche: 3221

Cafeterito Noche: 1421

La Fantástica Noche: 2606

Motilón Noche: 3808

Sinuano Noche: 3724

Caribeña Noche: 7578

Esa misma noche jugaron también las loterías del viernes: la Lotería de Medellín cayó en el 5724 serie 045, y la Lotería de Risaralda en el 8362 serie 118.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo se realiza todos los días: de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:45 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. El próximo sorteo será este sábado 14 de noviembre.

¿Cómo reclamar el premio?

Conserve el tiquete original en buen estado: es indispensable para cobrar y no se puede reimprimir.

Presente su documento de identidad (los ganadores deben ser mayores de 18 años).

Tiene hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Los premios altos están sujetos a la retención en la fuente de ley.

Recuerde verificar siempre el resultado con el boletín oficial del operador o en su punto de venta autorizado. Juegue con responsabilidad.